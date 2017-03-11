الفصائل المسلحة تشترط وقف التهجير لحضور محادثات أستانا

أكد وزير خارجية كازاخستان ان محادثات أستانة ستجري في موعدها المحدد في الرابع والخامس عشر من الشهر الجاري جاء ذلك بعد أن لوح وفد الفصائل العسكرية الى المحادثات بتعليق مشاركته ردا على ممارسات النظام وروسيا.

وكان وفد الفصائل العسكرية المشارك في اجتماعات أستانا قد أصدر بيانا وضع فيه شروطا للمشاركة في الجولة القادمة في محادثات أستانا.

وأكدت الفصائل انها تلقت دعوة للمشاركة لكنها ربطت ذلك بالالتزام الكامل بوقف اطلاق النار في المناطق الخاضعة لمقاتلي المعارضة، كما طالبت بايقاف عملية التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي تنفذه قوات النظام والميليشيات الداعمة لها.



وأكدت الفصائل على مطالبتها بتأجيل موعد انطلاق أستانة الى ما بعد انتهاء الهدنة المعلنة والمستمرة حتى ال 20 من الشهر الجاري



وربطت استمرار اجتماعات محادثات أستانة بمدى استمرار وفعالية وقف اطلاق النار على الأرض على ان يتم استكمال كمناقشة وثيقة آليات وقف النار قبل التوجه إلى أستانة.