كارثة إنسانية وشيكة تواجه نازحين من الرقة وريف حلب

أفادت شبكة شام الإخبارية بان تقدم النظام في منبج شرق حلب بشكل مفاجئ والذي تزامن مع انسحاب عناصر تنظيم داعش دفع بآلاف العائلات للنزوح من قرى وبلدات في مدينة مسكنة بالريف الشرقي للمدينة هربا من بطش قوات النظام.



وحذر ناشطون من كارثة إنسانية وشيكة بعد أن تقطعت السبل بالنازحين في الرقة وريف حلب حيث باتوا بين فكي كماشة من قبل داعش والنظام.



ووجهوا نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية بسبب الأوضاع الخطرة في ظل نقص المواد الغذائية والطبية.

