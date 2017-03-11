46 قتيلا و120 جريحا بتفجيرين انتحاريين في دمشق

هز #تفجيران السبت #العاصمة_السورية #دمشق، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإسان، أن التفجيرين خلفا 44 قتيلاً على الأقل. وقال إن بين القتلى زوارا عراقيين شيعة."

من جهتها، أكدت الخارجية العراقية أن 40 قتيلاً عراقياً سقطوا في التفجيرين، وأكثر من 120 جريحاً في إحصائية أولية.

وفي حين أوضحت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام أن عبوتين ناسفتين وراء الانفجارين، أفادت وسائل اعلام موالية أخرى أن انتحاريين فجرا نفسيهما.

وأضافت أن الانفجارين كانا بجوار #مقبرة "باب الصغير" في منطقة #باب_مصلى بالعاصمة.

وتقع مقبرة باب الصغير قرب أحد الأبواب السبعة لمدينة دمشق، وتضم مزارات دينية شيعية وسنية.

