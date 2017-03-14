موسكو: خلافات الدول الراعية تعرقل أستانا

وصفت الرئاسة الروسية محادثات السلام السورية في آستانا بالمعقدة للغاية كاشفة عن خلافات بين الدول المشاركة.

ووصف وزير الخارجية الروسي أسباب عدم مشاركة المعارضة السورية في المحادثات بغير المقنعة مشيرا الى ان وزارة الدفاع الروسية تتواصل مع قادة المعارضة السورية الذين رفضوا الحضور إلى المفاوضات.

هذا وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، ألكسندر لافرينتيف، أن الجانب الروسي سيسلم اقتراحاته الخاصة بوضع دستور سوري على هامش الجولة الحالية من المفاوضات السورية.



وأضاف أن الوفد الروسي أجرى مباحثات مع وفد النظام تتعلق بإنشاء لجنة دستورية،مؤكدا أنه يمكن استخدام الاقتراحات الخاصة بإنشاء اللجنة الدستورية بشكل فعال في إطار مفاوضات جنيف.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوفد الروسي أن إحدى المسائل المهمة المطروحة في الجولة الحالية في أستانا تتمثل في تحديد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا بشكل دقيق، مشيرا إلى أن الإيرانيين والأردنيين يؤيدون موقف موسكو في هذا المجال.

هذا وتتواصل الإجتماعات التحضيرية لعقد محادثات أستانا 3 التي أعلنت فصائل المعارضة مقاطعتها..

من جانبه قال رئيس وفد قوى الثورة السورية في أستانا محمد علوش أن روسيا تسعى وراء حل سياسي إعلامي فقط كما أنها لا تفي بوعودها التي قطعتها في النسختين الماضيتين.

وأضاف أن أي شيء ينتج عن جولة أستانا لن يكون له أي التزام على الأرض كون وفد المعارضة المسلحة لم يشارك فيه