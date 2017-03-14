مفوض حقوق الإنسان: سوريا أصبحت "غرفة تعذيب"

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، سوريا بأنها اصبحت غرفة تعذيب ومكانا للرعب..ووضع اللوم على المجتمع الدولي في عدم وضع حد للحرب في سوريا.



وقال "لقد اصبحت البلاد كلها إلى حد ما غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق".

واضاف "إن نداءات الاستغاثة التي اطلقها اهالي حلب العام الماضي لم تحرك ساكنا لدى قادة المجتمع الدولي الذين لديهم التأثير على وضع نهاية للحرب وهذا ايضا انعكس على الأقليات ومنهم الأزيديين حيث وقعت نساؤهم ضحية وحشية تنظيم داعش الذي قام باغتصاب النساء والفتيات وبيعهن وتعذيبهن".

وشدد الحسين على أن استخدام الفيتو اكثر من مرة أحبط اي محاولة لإنهاء هذه المعاناة ومحاسبة مجرمي الحرب وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية لمحاكمتهم.



