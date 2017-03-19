20 قتيلا باشتباكات شمال دمشق.. والذعر يصيب قوات النظام

أفادت مصادر محلية، عن حالة هلع وذعر أصابت قوات النظام في المدينة، نتيجة لتقدم فصائل المعارضة و"هيئة تحرير الشام" وسيطرتها على عدة نقاط في محيط حي جوبر.



المرصد السوري قال ان أكثر من عشرين شخصا قتلوا من من الطرفين خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

فيما افادت مصادر أخرى عن فرض حالة منع التجوال، في بعض أحياء وشوارع العاصمة، خاصة بعد تفجير هيئة تحرير الشام لعربتين مفخختين على أطراف حي جوبر، وسيطرتها على نقاط متقدمة تطلُّ على حي العباسيين.

أما في حمص فمن المقرر أن يتم اليوم فتح معبر "الشؤون الفنية" لدخول وخروج الموظفين والطلاب من حي الوعر المحاصر إلى داخل مدينة حمص الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد، وذلك بعد خروج أول دفعة من مهجّري الحي والذين بلغ عددهم نحو 1500 شخص ما بين مقاتل ومدني باتجاه مدينة جرابلس بمحافظة حلب،الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة تدعمها أنقرة على الحدود السورية - التركية، وبناء على الاتفاق الذي تم برعاية روسية سيتم أيضا فتح معبر آخر وهو معبر المهندسين غدا بإشراف لجنة المعابر لخروج ودخول المدنيين من حي الوعر إلى مدينة حمص.



