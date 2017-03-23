سوريا.. انطلاق المحادثات التحضيرية في جنيف اليوم

أفادت موفدة "الحدث" الى جنيف بأن الافتتاح الرسمي لمحادثات جنيف حول سوريا سيكون يوم الجمعة المقبل وذلك بسبب وجود المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في أنقرة.



وأضافت بأن جميع الوفود وصلت الى العاصمة جنيف .. وأن مساعد دي ميستورا سيجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ظهر اليوم.

في حين أشارت الى أن جهاد مقدسي أحد ممثلي مجموعة القاهرة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة ... موفدة الحدث أكدت انه لن يكون هناك جلسة موسعة افتتاحية على اعتبار أن هذه الجولة هي امتداد للجولة التي سبقتها.

بدوره أكد المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط بأن الوفد سيلتقي بالمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا لمناقشة عدة نقاط أهمها الانتقال السياسي وموقف الامم المتحدة من التطورات الميدانية التي تشهدها مناطق عدة من سوريا لا سيما العاصمة دمشق.

