المعارضة السورية.. دي ميستورا تعهد بحث الانتقال السياسي

ينتظر أن تدخل مفاوضات جنيف حول سوريا اليوم الجمعة المناقشات الجوهرية بعد محادثات تمهيدية الخميس مع الوفود المشاركة.

وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم #الهيئة_العليا_للمفاوضات سالم #المسلط عن رغبة وفد المعارضة السورية بالخوض في مفاوضات مباشرة تفضي إلى حل سياسي للأزمة في #سوريا، كاشفاً عن تلقي تعهدات من قبل المبعوث الأممي ستيفان #دي_ميستورا بأن الجولة الحالية ستتطرق بشكل مباشر لعملية الانتقال السياسي، ومطالباً إياه بالوفاء بتلك التعهدات.

من جهته، قال رمزي عز الدين رمزي، مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا، الخميس إن المناقشات كانت موضوعية. وأضاف:"تحدثنا عن جميع القضايا التي التي تحتاج إلى توضيح قبل أن نبدأ رسمياً، وفي هذا المعنى أعتقد أنه كان اجتماعا إيجابيا لذلك دعونا نرى ما سيحدث"

وكانت موفدة "العربية" إلى جنيف أفادت الخميس بأن الافتتاح الرسمي لمحادثات جنيف حول #سوريا سيكون الجمعة بدل الخميس كما كان مقرراً، وذلك لوجود المبعوث الأممي ستيفان #دي_ميستورا في #أنقرة .

وأضافت أن جميع الوفود وصلت إلى العاصمة #جنيف ، وأن مساعد دي ميستورا سيجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ظهر الخميس، في حين أشارت إلى أن جهاد مقدسي، أحد ممثلي مجموعة أو ما يعرف بـ #منصة_القاهرة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة.



