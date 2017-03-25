المبعوث الدولي لسوريا يستقيل الشهر القادم

علم مراسل "العربية" في #نيويورك من مصدر رسمي رفيع المستوى في #الأمم_المتحدة، السبت، أن #المبعوث_الأممي ستيفان دي ميستورا سيقدم استقالته في منتصف إبريل القادم لأسباب شخصية حسب المصدر.

وبحسب معلومات خاصة لـ"العربية" فإن من بين المرشحين لخلافة دي ميستورا وزيرَ الخارجية البوسني السابق حارث سيلاديتش الذي يجيد العربية، أو سيغريد كاغ رئيسة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي نجحت في تجريد النظام من سلاحه الكيمياوي بقرار أممي.

جاء ذلك بعد انتهاء اليوم الأول من المحادثات السورية الجديدة في جنيف، حيث قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس الجمعة، إنه لا يتوقع معجزات ولا حتى انهيارا للمفاوضات.

وأكد أنه ينبغي على #روسيا و #إيران و #تركيا عقد المزيد من المحادثات بشأن #وقف_إطلاق_النار في #سوريا في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع "المقلق" على الأرض.

ويتوسط دي ميستورا في جولة #محادثات سياسية جديدة هي الخامسة في #جنيف ، لكن لا يتوقع أن تحقق تقدما كبيراً، في حين من المفترض أن تهدف المحادثات المنفصلة التي ترتبها روسيا وإيران وتركيا- في أستانا عاصمة #كازاخستان إلى ضمان وقف إطلاق النار.

