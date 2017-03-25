قوات سوريا الديمقراطية تصل سد الطبقة على نهر الفرات

بعد نجاح عناصر تابعة لقوات #سوريا_الديمقراطية في الوصول إلى #سد_الطبقة على #نهر_الفرات بدعم من #قوات_أميركية تم إنزالها في المنطقة، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان عن بدء عملية استعادة #الرقة خلال أيام.

وأكدت مصادر #الحدث أكدت ان قوات أميركية و #فرنسية باتت تسيطر على أجزاء من سد الطبقة.



وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات فرنسية على لسان وزير الدفاع لتؤكد أن الرقة محاصرة ولتعلن انطلاق المعركة في غضون ايام قليلة.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات أميركية وفرنسية باتت تسيطر الآن على أجزاء واسعة من سد الفرات الذي يملك أهمية استراتيجية ويعد أكبر سدود سوريا.



وتشارك فرنسا بأكثر من ألف عسكري من طيارين وخبراء ومستشارين لدعم القوات العراقية والأكراد في سوريا.