مباحثات جنيف.. دي ميستورا لا يتوقع انفراجة خارقة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا ستيفان #دي_ميستورا ، اليوم الجمعة، إنه ينبغي على #روسيا و #إيران و #تركيا عقد المزيد من المحادثات بشأن #وقف_إطلاق_النار في سوريا في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع "المقلق" على الأرض.

ويتوسط دي ميستورا في جولة #محادثات سياسية جديدة في #جنيف يتوقع أن تحقق تقدما تدريجيا لكن بدون "معجزات" أو انفراجة، لكن من المفترض أن محادثات منفصلة- ترتبها روسيا وإيران وتركيا- في أستانة عاصمة #كازاخستان تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار.

وقال دي ميستورا إنه اقترح أن يناقشوا الوضع "وآمل أن يعقد اجتماع في #أستانة في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع المقلق حاليا".

وكان رئيس وفد المعارضة إلى جنيف #نصر_الحريري وصف المحادثات مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالمثمرة، وقال إن سوريا لن تتحرر من #داعش قبل أن تتحرر من إرهاب نظام #الأسد .

