المعارضة السورية: النظام لم ينخرط جديا في المفاوضات

قال كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية بجنيف محمد صبرا، إن العملية السياسية متوقفة، متهما النظام بعدم الانخراط الجِدي في المفاوضات.

واعرب صبرا عن اعتقاده أنه لا يمكن انضاجُ ايِّ حل سياسي بغياب دورٍ أميركي فاعل ومشاركةِ روسيا في القتال.

واعتبر صبرا ان التقدمَ الذي تمت الاشارة اليه أمس يتعلق بمضمون المباحثات التي تطرقت في العمق الى الاجراءات الدستورية المنظِمة للمرحلة الانتقالية والاعلانِ الدستوري المؤقت وصلاحيةِ اصداره من هيئةِ الحكم الانتقالي.

ويلتقي وفد من الهيئة العليا للمفاوضات في الساعات المقبلة مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف.

