دي ميستورا للمعارضة: اقرؤوا موقف أميركا حول مصير الأسد

نقلت مصادر دبلوماسية عن المبعوث الأممي لسوريا ستيفان #دي_ميستورا أنه طلب من #المعارضة_السورية ضرورة قراءة #الموقف_الأميركي الذي ينص على أن الأولوية في سوريا هزيمة #داعش وليس مصير #الأسد .

"لا تطلبوا البحث في مصير الأسد..." هذه كانت رسالة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لأطراف المعارضة السورية، بحسب مصادر دبلوماسية.

المبعوث الاممي ذكّر المعارضة بضرورة قراءة الموقف الأميركي جيدا. وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، صرح أن مصير الأسد سيحدده الشعب السوري، وقد سبقه تصريح آخر للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، التي كشفت أن أولوية بلادها لم تعد تركز على إسقاط رئيس النظام، رغم أنه يشكل عائقاً للحل.

وهذا ما تبنّاه #البيت_الأبيض أيضاً، أما المعارضة السورية فردت على موقف واشنطن بتجديد التأكيد عدم قبولها بأي دور مستقبلي للأسد.