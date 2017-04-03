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الحدث سوريا

المعارضة السورية: اتفاق الزبداني وكفريا "تطهير عرقي"

المصدر: الحدث.نت
الزبداني
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دان #الجيش_السوري_الحر في بيان عمليات التهجير الطائفي التي تجري في مناطق #الزبداني و #بلودان و #كفريا و #الفوعة، واعتبرها تأسيساً لمشروع تطهير عرقي وطائفي يعزز #الوجود_الإيراني في المنطقة.

ووصف البيان ما يجري بالجريمة ضد الإنسانية، طبقاً لمادة في الفقرة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة #الجنايات_الدولية.

الجيش الحر طالب الأمين العام للأمم المتحدة و #مجلس_الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار لإدانة هذا الاتفاق وأمثاله من الاتفاقات، التي تخفي في طياتها خطط تهجير وتطهيراً عرقياً.

كما حث #جامعة_الدول_العربية للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية وبحث هذه المسألة.

كلمات دالّة

#الجيش السوري الحر, #الزبداني, #بلودان, #كفريا, #الفوعة, #الوجود الإيراني, #الجنايات الدولية, #مجلس الأمن, #جامعة الدول العربية

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