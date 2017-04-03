قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوماً لداعش عند سد الطبقة

قالت مصادر المعارضة ان القوات الاميركية بدأت أعمال صيانه داخل مطار الطبقة لاتخاذه كقاعدة عسكرية لها لشن هجمات على الرقة معقل داعش في سوريا ، اضافة للانتهاء من تجهيز مطار قرب مدينة عين العرب للهدف نفسه .

هذا وصدّت قوات سوريا الديمقراطية هجوما مضادا كبيرا شنه مقاتلو داعش عند سد الطبقة.

وبحسب قوات سوريا الديمقراطية فإنّ عناصر التنظيم هاجموا مواقعها شمال شرقي المدينة وعند القاعدة الجوية جنوبا، لكن القوات تحرز تقدما بطيئا في شرق الطبقة.

وأضافت المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية أنّ داعش يعزز مقاومته ويشنّ هجمات مضادة كلما اقترابنا من محاصرة المدينة والسد الذي يقع فيها.

