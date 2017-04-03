كيف حول حزب الله مناطق سورية لبيروت "الحرب الأهلية"

بدأ حزب الله بتحويل مناطق سورية إلى شبيهة بأحياء بيروت خلال الحرب الأهلية، تقرير لصحيفة نيوزويك الأميركية رسم صورة قاتمة لما آلت إليه الأوضاع في مناطق النظام مع انتشار تشكيلات عسكرية منوعة يدعمها حزب الله.

موقع ميليشيات حزب الله في سوريا متبدل حسب الحاجة، من القوة الأبرز على الأرض إلى إنشاء وتمويل ميليشيات طائفية بحسب تقرير لصحيفة نيوزويك الأميركية نقلا عن معهد دراسة الحرب الأميركي.

وتحدث قيادي عسكري في حزب الله لكاتب التقرير بشكل مفصل عن تكتيك الهجمات على مناطق المعارضة.

ولكن الأبرز في التقرير هو دور حزب الله في إنشاء وتمويل وتدريب ميليشيات شبيهة لها خارج سيطرة النظام، حيث تحولت سوريا إلى شبيهة لأحياء بيروت خلال الحرب الأهلية لكثرة واختلاف التشكيلات في غياب دور الدولة.

وأكد مقاتلون من حزب الله في التقرير أنهم لن يغادروا سوريا بل سيبقون السيطرة على مناطق يعتبرونها ذات أهمية عسكرية لهم، واعترف مدرب من حزب الله، لنيوزويك، أن الميليشيات اللبنانية دربت الآلاف في جميع المناطق، كما دُرب نحو عشرة آلاف في القصير وحدها، المدينة التي تحولت وفق تقرير نيوززيك إلى مقر رئيسي لحزب الله