تشكيك دولي برواية موسكو بشأن هجوم خان شيخون الكيماوي

شكك خبراء بالرواية الروسية بان الغاز الكيماوي تسبب به قصف مخزن للاسلحلة الكيماوية.

ويميل خبراء أسلحة كيماوية إلى الجزم أن النظام استخدم السارين في هجوم خان شيخون خلافا لرواية موسكو، فيما نجح عمال إغاثة بجمع عينات من موقع الهجوم تعمل وكالات استخبارات غربية على مقارنتها بخصائص معينة تتمتع بها ترسانة النظام الكيماوية.



من جهته قال فرانسوا دولاتر - المندوب الفرنسي في مجلس الأمن- "لقد ادعى البعض بأن الهجوم كان قصفا جويا على مخزن للمواد الكيماوية، وأنا أود أن أوضح هنا بعض النقاط: أولا لم تكن هناك حرائق، بالرغم من أن قصفا مشابها كان سيتسبب بحرائق، ويخلف نتائج كارثية أكبر بكثير على المدنيين، شهادات الناجين توثق أن استنشاق الغازات السامة وحالات الاختناق بدأت بعد القصف مباشرة، وهو ما يتقاطع بطريقة ما مع استنتاجات خبراء أن قصف المواد الكيماوية يعني احتراقها لا انتشارها".



وكشفت صحيفة الغارديان أن عمال إنقاذ نجحوا في جمع عينات من مواقع مختلفة في خان شيخون وتم إرسالها إلى وكالات استخبارات غربية،

التي بدورها تعمل على مقارنة هذه العينات مع أخرى، مأخوذة من ترسانة الأسد الكيماوية التي تتمتع بخصائص معينة .

وإذا ما تمكنوا من اثبات تطابق العينات والخصائص، فهذا يعني أن النظام لم يلتزم باتفاق دولي توسطت به موسكو لتسليم كامل ترسانته الكيماوية عقب هجمات الغوطة الشرقية 2013