مشروع قرار روسي جديد حول مجزرة خان شيخون

أفاد مراسل "الحدث" عن توزيع مشروع قرار جديد على الدول الأعضاء في مجلس الأمن من قبل روسيا حول مجزرة خان شيخون الكيماوية.

وأشار مراسل الحدث الى ان أبرز معالم هذا المشروع تلغي المادة الخامسة التي كانت تنص على التحقيق مع ضباط نظام الأسد والدخول الى المطار الذي انطقلت منه الطائرات التي استهدفت خان شيخون.

ويطلب المشروع الروسي من نظام الأسد التعاون مع لجنة التحقيق الدولية والطلب الى هذه اللجنة الانتقال أسرع ما يمكن الى خان شيخون لمعاينة موقع المجزرة قبل اختفاء المعالم والأدلة.

هذا وتخيم حالة من الحزن والصدمة على مدينة خان شيخون بريف ادلب بعد مرور يومين على الهجوم الكيمياوي الذي اودى بحياة 100 شخص من سكانها، وبينما فتحت المنازل أبوابها لاستقبال المعزين يحاول اطباء جمع عينات من بقايا القذائف التي ضربت المدينة بانتظار وصول محققي الأمم المتحدة.

وفي موقع إحدى الغارات في شارع رئيسي في المدينة، يعمل حازم وهو طبيب محلي بوسائل بدائية مع احد مساعديه على رفع عينات من حفرة أحدثها القصف يحتفظ بالعينات انتظارا لفريق من الامم المتحدة من المفترض ان يأتي ليكشف على الموقع.



فيما هرب كثير من سكان المدينة التي يقطنها ايضا نازحون من مناطق اخرى ونقل عن سكان عثورهم على عائله كاملة متوفاة داخل مغارة كانت قد اختبئت فيها خوفا من القصف.

