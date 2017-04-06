وزير خارجية النظام السوري ينفي استخدام أسلحة كيماوية

نفى وزير خارجية النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية في خان شيخون مكررا مقولة أن قوات النظام لم ولن تستخدم أسلحة كيماوية لا ضد الشعب السوري ولا الإرهابيين حسب تعبيره.

وأشار المعلم إلى أن طيران النظام قصف مستودعا يحتوي أسلحة كيماوية للنصرة وداعش قادمة من العراق وتركيا في مناطق حضرية وسكنية مقدما دلائل قال إنها تثبت فبركة المشاهد التي بثها الناشطون حسب قوله.

رد المعلم على سؤال عما إن كانت سوريا ستقبل تحقيقا دوليا في هجوم خان شيخون إن التجارب السابقة لم تكن مشجعة مشددا على استمرار التنسيق مع موسكو.





