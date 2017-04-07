شاهد مطار الشعيرات السوري الذي استهدفه الأميركيون

مطار الشعيرات العسكري الذي انطلقت منه طائرات #النظام_السوري لضرب #خان_شيخون بصواريخ محملة بغاز الأعصاب كان هدفاً لصواريخ توماهوك وكروز الأميركية.

الضربات الأميركية الأولى من نوعها على سوريا انطلقت من مدمرات أميركية في البحر المتوسط، استهدفت #مطار_الشعيرات الذي يقع على طريق حمص-تدمر قرب قرية الشعيرات.

يعتبر المطار من أهم المعسكرات التدريبية في المنطقة الوسطى... يحوي نوعان من الطيران الحربي، طائرات الميغ ثلاثة وعشرين والسوخوي خمسة وعشرين متوزعة على ثلاثة أسراب ،، السرب الواحد يحوي من ثمانية إلى اثنتي عشرة طائرة.

يحتوي أيضاً على أربعين حظيرة اسمنتية أو تسمى هنغارات تتموضع داخلها الطائرات وتتزود بالوقود من خزان أساسي لوقود الكروسين عبر أربعة صهاريج.

فيه مدرجان أساسيان يبلغ طول المدرج ثلاثة كيلومترات ، وله دفاعات جوية محصنة من صواريخ سام ستة ، أيضاً المطار يضم مركز قيادة الفرقة فيه مكاتب للضباط معظمهم ضباط الركن ويوجد عدد كبير من صف الضباط المتطوعين.