نظام الأسد ينقل مقاتلاته لقاعدة حميميم تحت حماية روسيا

بعد ساعات على الضربة العسكرية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد #ترمب، على مطار #الشعيرات التابع للنظام السوري،

وأفادت مصادر في #المعارضة_السورية بأن قوات الأسد تقوم بإخلاء ونقل الطائرات الحربية التي بقيت سليمة بمطار "الشعيرات" إلى عدة مطارات أخرى كـ "الضمير" و"خلخلة" و "تي فور".

وأضافت المصادر أن النظام نقل عددا من مقاتلاته من #مطار_التي فور العسكري إلى #مطار_حميميم الذي يعتبر قاعدة جوية روسية تحسبا لأي ضربة أميركية جديدة.

وكانت قوات الأسد قد نقلت طائرات من مطار الشعيرات قبل ساعات من تعرضها للضربة الصاروخية الأميركية، باتجاه مطار التيفور العسكري.