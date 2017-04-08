الفرقاطة الروسية "غريغوروفيتش" تتوجه لسواحل سوريا

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مسؤول في #الأسطول_الروسي في #البحر_الأسود أن الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش غادرت البحر الأسود إلى البحر المتوسط، متوجهة إلى سواحل سوريا.

الأميرال غريغوروفيتش كانت قد غادرت الشواطئ السورية في نوفمبر 2016 عندما أطلقت صواريخ "كاليبر" على مواقع داعش حسبما أعلنت موسكو أنذاك.

خبراء عسكريون استبعدوا أن تكون روسيا أرسلت فرقاطة "غريغوروفيتش" ردا على الضربة الأميركية على الشعيرات، مشيرين إلى أن الرد الروسي سيتمثل في توطيد وتعزيز الدعم العسكري الروسي لسوريا الذي يتضمن ترميم وتطوير ما تملكه سوريا من أنظمة الدفاع الجوي.