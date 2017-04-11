مسؤول روسي: روسيا لن تواجه الصواريخ الأميركية في سوريا

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، مساء الاثنين أن روسيا لا تنوي استخدام القوات الجوية الفضائية ضد الصواريخ الأميركية، في حال نفذت #واشنطن هجمات صاروخية جديدة ضد #النظام_السوري .

وأوضح قائلاً إن " #روسيا لا يمكنها ان تتورط في مواجهة مسلحة، لأنها تهدد بحرب واسعة النطاق"

إلا أنه أضاف: "يجب على أميركا التخلي عن طموحاتها وعواطفها في القضية السورية."

وكانت روسيا نددت بالضربة الصاروخية الأميركية التي استهدفت الجمعة مطار #الشعيرات قرب #حمص ، وعلقت اتفاقية السلامة الجوية بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية فوق سوريا.

يذكر أن 59 صاروخ توماهوك استهدفت تلك القاعدة الجوية السورية، فيما قيل إنها أتت رداً على المجزرة التي نفذتها طائرات النظام السوري في #خان_شيخون مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى التي بدا على عدد منهم عوارض تؤكد تعرضهم لغازات سامة منها غاز #السارين .