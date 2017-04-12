البيت الابيض: على روسيا الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها

اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسرأن روسيا باتت بمعزل عن العالم، مشير إلى أن موقف الإدارة الأميركية لم يتغير تجاه روسيا داعيا موسكو إلى إبداء موقف أكثر التزاما بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها.

وقبل ذلك أكد قال مسؤول في البيت الأبيض بأن واشنطن تمتلك أدلة تفند المزاعم الروسية بأن الهجوم الكيمياوي في إدلب كان مفتعلا

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة واثقة تماما بأن الهجوم الكيمياوي لم ينفذه إرهابيون أو عناصر من المعارضة المسلحة، وقال إنه من الجدير سؤال روسيا إن كانت على علم مسبق بهذا الهجوم أم لا خصوصا وأن قواتها تعمل إلى جانب قوات النظام السورية.

