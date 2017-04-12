الخارجية الروسية: تصريحات تيلرسون "استعراض عضلات"

يواصل وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون زيارته الى روسيا حيث من المفترض ان ينقل عرضاً الى الكرملين باسم مجموعة السبع ودول إقليمية وعربية تضمن تخفيف العقوبات والعودة إلى مجموعة الثماني الكبار، مقابل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى انتهاء حكم عائلة الأسد



وفي هذا الاطار، أوضحت "ماريا زاخاروفا"، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن موسكو لا تنظر إلى التصريحات التي أدلى بها تيلرسون قبيل زيارته إلى روسيا على أنها إنذار، بل ترى فيها استعراضا للعضلات قبل المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرة إلى أنه أسلوب تقليدي بالنسبة إلى واشنطن.

