بالفيديو.. تفاصيل مطارات الموت الأسدية

يسيطر نظام الأسد على العديد من المطارات وأبرزها مطار حماه العسكري الذي يقع في حماه غرب سوريا ويضم 10 مروحيات اضافة الى طائرات مقاتلة من طراز ميغ 21 - وميغ 29.

مطار الضمير العسكري

يقع شرق بلدة الضمير بريف دمشق ويحتوي على مدرجين ويضم طائرات من نوع ميغ 23 - وسوخوي 22 .

مطار السين - صقال

ويقع على بعد 140 كم جنوب غرب مدينة تدمر.

مطار التيفور T4

يقع في ريف حمص وهو أكبر المطارات العسكرية في سوريا ويضم أحدث الطائرات المقاتلة التي يملكها النظام من طرازي ميغ 29 - وسوخوي 25 .

مطار الشعيرات

وهو الذي استهدفه #القصف_الأميركي بصواريخ توماهوك يقع قرب حمص ويعتبر المطار الأساسي لطائرات سوخوي 22.

مطار حميميم

يقع في محافظة #اللاذقية وقد وقعت #روسيا اتفاقاً مع #النظام_السوري يمنحها الحق باستخدامه ووسعته الى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل ونشرت فيه مئات الجنود وطائرات سوخوي 34 و 24 و 30 .

مطار دير الزور

يقع في محيط مدينة دير الزور شرقي البلاد

مطار النيرب العسكري

يعتبر من القواعد الرئيسية التابعة لقوات الأسد في محيط مدينة حلب ويجاوره مطار #حلب الدولي.

مطار المزة العسكري

يقع في العاصمة السورية دمشق وفيه 12 مروحية من طراز (أس أي 324 )

مطارا تفتناز وأبو الضهور

كلاهما تحت سيطرة المعارضة ويقعا في ريف إدلب.

مطار منغ العسكري

يقع في ريف حلب تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي روسي.

مطار الطبقة العسكري

يقع في منطقة #الطبقة بريف محافظة #الرقة ويقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

أما المطارات التي تقع تحت سيطرة #داعش، يأتي على رأسها مطار الجراح يقع في ريف حلب الشرقي، ومطار الحمدان العسكري يقع في مدينة #البوكمال في محافظة #دير_الزور على الحدود مع العراق.