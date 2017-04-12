ترمب: لا خطط لدينا لدخول سوريا لكن قد نوجه ضربات جديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يملك خططا للدخول إلى سوريا، مؤكداً أن التدخل الأميركي في سوريا سيكون عبر شن ضربات جوية جديدة. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" ستبث الأربعاء" لن نذهب إلى سوريا"

و عند سؤاله عن الأسد قال:" إن #بوتين يدعم شخصاً شريراً بحق، أظنه سيئاً جداً بالنسبة لروسيا، وللبشرية، وللعالم. لكن عندما تلقي غازاً أو قنابل أو براميل متفجرة، أن تلقي هذه البراميل الضخمة المعبأة بالديناميت وسط مجموعة من الناس ثم تجد الأطفال بدون أذرع أو أرجل أو أوجه فهذا بكل إنصاف- هذا حيوان".

وتابع ترمب قائلاً: "عندما شاهدت صور هؤلاء الأطفال قتلى بين أيدي أهلهم أو أنهم يصارعون للبقاء أحياء، اتصلت مباشرة بالجنرال ماتيس وسألته ماذا يمكننا أن نفعل؟ فعرض علي مجموعة من الخيارات."

وتعليقاً على الضربات الصاروخية التي استهدفت مطار #الشعيرات ، اعتبر ترمب أن الرئيس السابق باراك #أوباما كان عليه أن يتخذ إجراءات خلال ولايته.

