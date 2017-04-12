سوريا... ترقب لتنفيذ اتفاق مضايا الزبداني وكفريا الفوعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإجلاء من #مضايا و #الزبداني في ريف #دمشق و #كفريا و #الفوعة بريف إدلب قد اكتملت.

وأشار إلى أن الحافلات تحركت نحو البلدات الأربع الثلاثاء بالتزامن مع بدء الأهالي بتسجيل أسمائهم وتحضير أمتعتهم تمهيداً لدخول الحافلات صباح الأربعاء إلى المدن الأربع.

وتأتي العملية بعد عدة تأجيلات بدأت منذ الإعلان الأول لتنفيذ الاتفاق في الرابع من إبريل، نتيجة رفض عدد من سكان مضايا والزبداني والفوعة وكفريا لعملية الإجلاء.

ووفقاً للمرصد، فإن عملية الإجلاء عادت للتنفيذ مرة أخرى، بعد تعديل أحد بنود الاتفاق، الذي ينص على عدم إجبار الرافضين للمغادرة من مضايا والزبداني على ترك مساكنهم ومغادرتها.

