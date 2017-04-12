فشل مجموعة السبع بفرض عقوبات على سوريين وروس

اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء على التأكيد بأنه لا حل ممكناً في #سوريا طالما استمر رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك #إيرولت الثلاثاء. إلى ذلك لم يتم الاتفاق بين المشاركين على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام السوري أو الروسي.

وأعلن وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو أن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا الثلاثاء في توسكانا لم يتفقوا على فرض عقوبات اضافية على مسؤولين سوريين، أو مسؤولين روس. وقال الفانو الذي تستضيف بلاده هذا الاجتماع في المؤتمر الصحافي الختامي، "لا توافق في الوقت الراهن على عقوبات جديدة أخرى باعتبارها أداة فعالة".

وأقر "بوجود حساسيات مختلفة بالتأكيد"، موضحًا أن مجموعة السبع أعادت تأكيد دعمها للعقوبات المطبقة الآن.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون طرح الاثنين امكانية فرض عقوبات على "مسؤولين في الجيش الروسي شاركوا في تنسيق العمليات السورية وتلوثوا بالسلوك الوحشي لنظام الأسد".

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي أيضا أن أجهزته تعد لعقوبات اقتصادية جديدة على سوريا.

"لا مستقبل لسوريا مع الأسد"

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحافي إن كل المشاركين في اجتماع مجموعة السبع واللقاء الموسع مع عدة دول عربية (#قطر و #الأردن و #الإمارات و #السعودية# و #تركيا شددوا على القول إن "لا مستقبل ممكنا لسوريا مع بشار الأسد". وتابع مشدداً "هذا ليس موقفاً عدائياً تجاه الروس، بل هو يد ممدودة بشفافية".

وأضاف "كفى الآن، يجب أن نوقف النفاق وندخل بشكل واضح في العملية السياسية".