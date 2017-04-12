مجلس الأمن يصوت على التحقيق في هجوم خان شيخون

أعلن دبلوماسيون أميركيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيمياوي المتهم بأنه شنه الأسبوع الماضي على بلدة #خان_شيخون السورية.

وأعلن مندوب #بريطانيا لدى #الأمم_المتحدة الثلاثاء أن #لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديدا إلى #مجلس_الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في #الهجوم_الكيمياوي في #خان _شيخون بإدلب السورية.

وكتب السفير ماثيو ريكروفت على تويتر أن مشروع القرار الجديد يتطلب "تعاونا كاملا مع التحقيق" في الهجوم الذي تتهم #واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل جهادية ومعارضة.

وناقش #مجلس_الأمن الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع نصوص منفصلة لكنه فشل في التوافق والمضي قدما، ولم يكن يطرح أي منها على التصويت.

وتدفع #فرنسا وبريطانيا و #الولايات_المتحدة إلى إجراء تحقيق مشدد، مطالبة #النظام_السوري بتوفير بيانات حول عملياته العسكرية لكن المشروع المقترح كان سيواجه احتمال ممارسة روسيا حق الفيتو.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحافيين "لا يمكننا الاستسلام يجب أن نحاول، بحسن نية، بأفضل ما يمكننا للتوصل إلى نص يدين الهجوم، وطلب إجراء تحقيق شامل".

وأضاف أن فرنسا تبحث الآن عن "نص جيد وتصويت جيد".

من جهته، قال دبلوماسي في مجلس الأمن إنه يتوقع التصويت على مشروع قرار منقح في الأيام المقبلة.

