وزارة الدفاع الروسية: ضربة الشعيرات دعاية أمام المجتمع

انتقدت وزارة الدفاع الروسية تصريحات البنتاغون حول فاعلية الضربة الأمريكية في سوريا، والتي استهدفت قاعدة الشعيرات في حمص



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف إن ما أعلن عنه البنتاغون حول الفاعلية العالية للضربة الصاروخية القوية على قاعدة الشعيرات الجوية، لا يعدو كونه دعاية أمام المجتمع الأمريكي وفق تعبيره وأشار "كوناشينكوف" إلى أن أغلبية الصواريخ الأمريكية كانت تقع بالقرب أو بمحيط المطار العسكري، وكانت تستهدف مبان كبيرة بشكل أساسي على مساحة ضيقة من الأرض

