تفجير حافلة كفريا - الفوعة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 112

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى جراء تفجير استهدف #حافلات خارج #حلب يوم السبت ارتفع إلى 112 قتيلا على الأقل.

وقال عمال إنقاذ بالدفاع المدني السوري، إنهم نقلوا مئة جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي أصاب حافلات تقل سكانا أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة #المعارضة إلى منطقة خاضعة للنظام في إطار اتفاق إجلاء بين الطرفين المتحاربين.

وأعلن المرصد ومقره #بريطانيا العدد الجديد للقتلى في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وقال إن من المتوقع أن يرتفع العدد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم فيما اتهمت فصائل معارضة، نظام الأسد بارتكاب المجزرة لتضليل الرأي العام بعد مجزرة خان شيخون.