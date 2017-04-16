جونسون للروس: الأسد إرهابي.. وواشنطن قد تضرب مجددا

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا إلى اقتناص الفرصة لتصحيح سياستها في سوريا عبر التخلي عن الأسد ودعا في مقال له نشرته صحيفة "التيلغراف"، روسيا الى العمل الجاد لإنهاء الازمة السورية والوقوف الى جانب الصواب محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضرب مرة أخرى في حال استمر الاسد في تماديه.

ووصف وزير الخارجية البريطاني الاسد "بالارهابي" و "السام" بعد استخدامه الكيماوي في خان شيخون متعهدا بالعمل مع الحلفاء لجمع الأدلة لإدانة المتورطين بجرائم حرب.



وأعلن ان خبراء بريطانيين أجروا تحليلا على ضحايا الهجوم وتأكد لهم استخدام غاز السارين.



ودعا جونسون روسيا للعمل على تثبيت حقيقي لوقف نار والمضي في الحل السياسي بما يضمن إزاحة الأسد والحفاظ على مؤسسات الدولة.

