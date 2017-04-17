سوريا.. إنزال جوي جديد للتحالف الدولي بريف دير الزور

في أقل من شهر أفادت تقارير سورية عن عملية إنزال جوي للتحالف الدولي في ريف دير الزور السورية.

وذكرت "شبكة شام" أن أهداف عملية الإنزال الجديدة في ريف ديرالزور الشرقي لم تتضح معالمها.



وأضافت أن طائرات مروحية وحربية حلقت في سماء الريف الشرقي بشكل واضح.

وقال ناشطون لشبكة شام إن عملية الإنزال يعتقد أنها استهدفت محطة "التي تو" T2 في بادية الميادين بالريف الشرقي، وأشاروا إلى أن المحطة تعتبر إحدى نقاط الإمداد العسكري وتحوي مخازن سلاح وعدد كبير من عناصر تنظيم داعش.

بالمقابل ذكر ناشطون أن داعش أرسل تعزيزات عسكرية إلى حقول نفط الكوينكو والجفرة والتنك في ريف دير الزور الشرقي ونصب العشرات من الحواجز الطيارة في مدن الميادين والشعيطات والبوكمال ومحيطها بعد انتشار خبر الإنزال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المؤشرات إلى اقتراب موعد الهجوم على الرقة، معقل داعش إلا أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي "هيربرت ماكماستر" نفى أنباء عن إرسال الولايات المتحدة مزيداً من القوات إلى سوريا، في ظل تقاريرَ تتحدث عن بحث إدارة ترمب إرسال نحو 50 ألف جندي للمساعدة في طرد داعش من الرقة عاصمته المزعومةِ في سوريا.



لكن "ماكماستر" أكد ايضا أن واشنطن ستدعم ما وصفته بـ "القوات الشريكة" لها في سوريا.



وفي الشأن السياسي، قال ماكماستر إن الوقت حان لإجراء محادثات حازمة مع روسيا بشأن دعمها للنظام وأعمالها "التخريبية" في أوروبا.



وفي مقابلة تلفزيونية اعتبر ان دعم روسيا لهذا النظام أدى إلى استمرار الحرب في سوريا وتسبب في أزمة متفاقمة في العراق ودول مجاورة وأوروبا.