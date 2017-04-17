سوريا.. معارك ضارية بين المعارضة والنظام بريف حماة

قالت مصادر المعارضة انها اطلقت اربعين صاروخا من نوع غراد على مطار حماة العسكري ما ادى لخروجه عن الخدمة.

وقال "جيش النصر" التابع للجيش الحر عبر حسابه على تويتر أن الصورايخ أصابت برج المراقبة والتوجيه داخل المطار ما ادى لنشوب حرائق كبيرة فيه أخرجته عن الخدمة.

من جانب آخر اقتحمت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها مدينة صوران في ريف حماة الشمالي والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام منذ 21 آذار الماضي.

وفي مدينة الرقة، نزح المئات من أهالي المدينة باتجاه قرية أبو شارب بعد أن شنت مقاتلاتُ التحالف الدولي غارات جوية على مناطق عدة في ريفي المدينة الشمالي والغربي.



وقصف طيران التحالف بلدة المنصورة غرب الرقة، كما تعرضت مواقع لداعش في قرية العبارة للقصف، ما ادى الى نزوح أهالي القرية والقرى المحيطة.

في سياق منفصل، قتل نحو ثلاثة عشر مدنيا بانفجار سيارة مفخخة في مخيم المبروكات للنازحين شمال شرق الرقة.



