وثائق مسربة.. روسيا وإيران وتركيا تشارك في دستور سوريا

تناقش الجولة الرابعة من مؤتمر أستانا في الخامس من مايو المقبل، كما هو مقرر لها الوثائق الأربع المقترحة من قبل #موسكو، والتي تتناول وضع #الدستور_السوري وبيان المناطق الموقعة لنظام وقف الأعمال القتالية، و تبادل المحتجزين، و إزالة الألغام.

ويقول مقترح ورقة اللجنة الدستورية بحسب صحيفة الشرق الأوسط التي حصلت على نسخة من الوثائق الأربع إنه يجب تقديم طلب إلى المجموعة المشتركة من دول الضمان التي ستشكل اللجنة وتعطى السلطة لها لمزيد من العمل. ما يعني أن كلا من روسيا وتركيا و#إيران ستشارك #السوريين في وضع دستور سوريا المستقبل بصفتها دولا ضامنة.

ويشمل عمل اللجنة مسحاً لما يسميه المقترح خريطة للجمعيات القبلية، أما وثيقة إدارة المناطق الموقعة على وقف الأعمال القتالية، فتناولت بنداً يتحدث عن مساعدة النظام في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية للمناطق الموقعة على نظام وقف الأعمال القتالية مع المناطق السورية الأخرى.

بينما نصت وثيقة ملف #المعتقلين على إنشاء فريق معني بتبادل الأشخاص بمن أسمتهم بـ "المحتجزين ضد إرادتهم" تتركز مهمتهم بتنظيم تبادل الأشخاص المحتجزين وكذلك جثث القتلى، فيما لم تفصل الوثيقة في الصحيفة عمل لجان إزالة الألغام.