تقرير يتهم النظام وحلفاءه بتشريد 12 مليون سوري قسراً

صدر تقرير جديد عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سلط الضوء على #التهجير_القسري الذي يتعرض له السوريون عموماً، وسكان #حي_الوعر بمدينة #حمص خصوصاً.

وكشف التقرير أن ممارسات #النظام_السوري وميليشياته من #قصف و #اعتقال_تعسفي و #تعذيب وإخفاء قسري، تسببت في #تهجير الآلاف من سكان الوعر لينضموا إلى ما يزيد على 12 مليون سوري مشرَّد قسراً.

كما ذكر أن ما لا يقل عن 6 ملايين مواطن سوري نزحوا عن أماكن إقامتهم الأصلية، مشيراً إلى أن النظام وحليفيه الإيراني والروسي يتصدرون ما لا يقل عن 85% من عمليات التشريد القسري، يليهم تنظيم #داعش.

وارتكب النظام في حي الوعر تحديداً منذ عام 2011 ما لا يقل عن 10 #مجازر، راح ضحيتها ما لا يقل عن 891 مدنياً.

كما أكد التقرير أن انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق استنزفت سكان حي الوعر بالكامل، ودفعتهم إلى القبول بأي تسوية يقترحها النظام. وعلى الرغم من أن جميع التسويات والمصالحات تمت عبر #الحصار والقصف العشوائي و #التجويع فإن خيار القبول بالهدن يبقى أهون الشرور.