سوريا.. استئناف إجلاء المهجرين من البلدات الأربع

استؤنفت، الأربعاء، عملية #إخلاء بلدات سورية محاصرة في ظل إجراءات أمنية مشددة، بعدما كانت توقفت السبت إثر #تفجير_دموي تسبب بمقتل أكثر من 100 شخص، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع.

وشاهد مراسل الوكالة عشرات الحافلات التي خرجت من بلدتي #الفوعة و #كفريا المواليتين للنظام السوري، لدى توقفها عند مدخل منطقة #الراشدين ، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غرب حلب (شمال)، والتي استخدمت كمكان عبور خلال عملية الإجلاء الأولى.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس أن "العملية استؤنفت قرابة الساعة الرابعة من فجر الأربعاء (01.00 بتوقيت غرينتش) مع إجلاء ثلاثة آلاف شخص من الفوعة وكفريا، وحوالي 300 من #الزبداني ومنطقتين إضافيتين تحت سيطرة الفصائل #المعارضة" في ريف #دمشق.

وبدأت عملية إخلاء المناطق الأربع الجمعة في إطار اتفاق بين النظام والفصائل المعارضة.

وغادر بموجب الاتفاق نحو 5000 شخص بينهم 1300 مقاتل موال للنظام من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام، و2200 ضمنهم نحو 400 مقاتل معارض من مدينتي #مضايا والزبداني قرب دمشق، المحاصرتين من قوات النظام وحلفائها منذ ثلاث سنوات.

ومع إتمام عملية إجلاء السكان، الأربعاء، تنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد شهرين وفق بنود الاتفاق.