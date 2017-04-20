المعارضة السورية: روسيا تخطط للسيطرة على خان شيخون

قالت مصادر في الجيش الحر إن روسيا تدير معركة برية معاكسة تهدف للتوسع في ريف حماة الشمالي بغية تضييق الخناق على مدينة خان شيخون ثم اقتحامها.

وأوضح المصدر أن قوات برية مكونة من قوات الأسد ونحو عشرة ميليشيات أجنبية ومحلية رديفة، تحاول اقتحام مدينة طيبة الإمام بعد سيطرتها على صوران المجاورة، والتقدم شمالًا للوصول إلى مدينة مورك الاستراتيجية، والتي تعد البوابة الجنوبية لخان شيخون.

وأكد مراسل عنب بلدي في حماة، أن قوات الأسد بدأت بالفعل، محاولات اقتحام طيبة الإمام، والتي سيطرت عليها المعارضة أواخر العام الفائت.

وكان الطيران الروسي صعّد من غاراته على مناطق ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون، عقب الهجوم الكيماوي على المدينة، في 4 نيسان، الأمر الذي عزاه المصدر إلى "محاولة طمس أدلة تورط الأسد باستخدام السارين في المدينة".

