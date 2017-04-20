هل أسر التحالف قيادات لداعش في البوكمال؟

تزيد #الولايات_المتحدة من عملياتها ضد تنظيم #داعش ولا تكتفي بالقصف فقط. معلومات الساعات الأخيرة تحدثت عن تمكن قوات #التحالف من #أسر عدد من #قيادات تنظيم داعش، وفقا لمصادر من البوكمال شرق سوريا بعد قيامها بإنزال عسكري قرب المدينة.

ووفقا لناشطين، فإن عددا من المروحيات بدأت بإنزال وحدة من #الجيش_الأميركي على أطراف قرية الدوير بالقرب من منطقة أثار الصالحية، بينما أمنت طائرتان حربيتان وطائرة مروحية أخرى المنطقة، حيث استهدفت القوات المهاجمة سيارة من نوع فان، وسيارتين من نوع جيب، كانت تحمل عدداً من قياديي داعش، حيث كانت هذه السيارات متجهة من مدينة الميادين إلى البوكمال.

وتمكن جنود التحالف من أسر كل المتواجدين في تلك السيارات قبل أن ينسحبوا.

العملية التي استمرت حوالي 15 دقيقة ليست الأولى من نوعها، حيث قام التحالف الدولي لأكثر من مرة باستهداف داعش برا في #سوريا كما في #العراق ، لكن هذه العمليات تبدو أنها تسير بوتيرة تصاعدية بعد تمكن التحالف من تحقيق عدد من الانتصارات على تنظيم داعش الذي أصبح شبه محاصر في الرقة ودير الزور.