ماتيس: "دون شك" نظام الأسد يحتفظ بأسلحة كيمياوية

أكد وزير #الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس خلال زيارة يقوم بها إلى #إسرائيل الجمعة أن #النظام_السوري احتفظ ببعض أسلحته الكيمياوية "دون شك"، محذرا الرئيس #بشار_الأسد من استخدامها.

وقال ماتيس للصحفيين "لا يوجد شك لدى المجتمع الدولي في أن سوريا احتفظت بأسلحة كيمياوية في انتهاك لاتفاقها وتصريحها بأنها تخلصت منها كلها. لم يعد هناك أي شك."

وعندما سئل إن كان الجيش السوري نقل طائراته المقاتلة إلى قاعدة #روسية في اللاذقية قال ماتيس "لا شك في أنهم وزعوا طائراتهم... في الأيام الأخيرة."

ورفض ماتيس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الإفصاح عن كمية الأسلحة الكيمياوية التي تقدر واشنطن أن دمشق احتفظت بها.

والجدير بالذكر أنه بعد تحول موقف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تجاه #سوريا ، دُفع #الكونغرس للتسريع في تمرير قوانين عدة، تهدف إلى فرض عقوبات على داعمي نظام #الأسد، خاصة #روسيا و #إيران، بهدف دفع النظام وحلفائه على خوض مفاوضات جادة لإنهاء #الأزمة_السورية.

يشار إلى أن تحول موقف إدارة ترمب تجاه سوريا من شأنه أن يسهل الأمر كثيراً على الكونغرس لتمرير عقوبات طالما عارضتها إدارة #أوباما، غير أن هناك عقبات أمام الاستراتيجية الجديدة للكونغرس، إذ إن بعض الديمقراطيين قلقون من أن العقوبات التي ستفرض على إيران قد تعرض #الاتفاق_النووي للخطر.