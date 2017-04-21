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الحدث سوريا

ودائع رجال الأسد بمصارف بيروت تبلغ 20 مليار دولار

المصدر: الحدث.نت
بشار الأسد رئيس النظام السوري
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أظهرت تقديرات مصرفية سورية بحسب موقع "Syria Steps" المقرب من حكومة #النظام_السوري أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "النهار" تصريحات للحكومة اللبنانية تشير إلى أن حجم هذه الودائع تتراوح ما بين 8 و30 مليار دولار.

وكشف المنتدى السوري الاقتصادي أن معظم هذه الأموال جاءت إلى #لبنان بعد اندلاع الصراع في #سوريا عام 2011 بطرق غير مشروعة، إذ تم تهريبها سرا وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.

يشار إلى أن معظم المودعين هم رجال أعمال مقربون من النظام السوري الحاكم".

كلمات دالّة

#النظام السوري, #لبنان, #سوريا

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