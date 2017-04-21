ودائع رجال الأسد بمصارف بيروت تبلغ 20 مليار دولار

أظهرت تقديرات مصرفية سورية بحسب موقع "Syria Steps" المقرب من حكومة #النظام_السوري أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "النهار" تصريحات للحكومة اللبنانية تشير إلى أن حجم هذه الودائع تتراوح ما بين 8 و30 مليار دولار.

وكشف المنتدى السوري الاقتصادي أن معظم هذه الأموال جاءت إلى #لبنان بعد اندلاع الصراع في #سوريا عام 2011 بطرق غير مشروعة، إذ تم تهريبها سرا وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.

يشار إلى أن معظم المودعين هم رجال أعمال مقربون من النظام السوري الحاكم".