تحذير دولي من كارثة وشيكة في إدلب

حذر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا "باولو بينيرو"، من وقوع كارثة وشيكة في إدلب.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن النظام السوري والميليشيات الموالية له قصفت المدارس والمستشفيات والأسواق ومحطات المياه في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن تورطها باستخدام غاز الكلور شرقي حلب عام 2016.

واوضح بينيرو ان اللجنة متأكدة من استخدام غاز السارين في خان شيخون، لكنها لا تستطيع تأكيدَ الجهة التي وقفت وراء ذلك، مشيرا الى استمرار التحقيقات عبر مقابلات مع شهود عيان وأقارب الضحايا رغم عدم التمكن من الوصول إلى البلدة.

من جانبها أكدت عضو لجنة التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا كارين أبو زيد، استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا فيما لم يتم التأكد بعد من الجهة التي استخدمت هذا السلاح.



وقالت "هذا الهجوم الكيماوي غالباً ما تم إسقاطه من الجو، التحقيقات لا تزال مستمرة ولكن نؤكد استخدام السلاح الكيماوي في سوريا إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد الجهة التي استخدمت الكيماوي، متى انتهت التحقيقات وجمعنا الأدلة والشهادات سننتظر تقريرا شاملا بشأن استخدام الكيماوي في سوريا".



