النظام السوري يخدع المعارضة باتفاق اطلاق المعتقلين

اتهمت فصائل المعارضة السورية، السبت، النظام بالخداع والالتفاف على اتفاق اطلاق سراح 750 معتقلا في سجونه بعد ان استُكملت المرحلة الاولى من اتفاق التهجير الديمغرافي في البلدات الاربع.



وأكدت مواقع سورية معارضة وصول قرابة 120 معتقلاً منهم إلى مدينة إدلب، فيما فضل 630 البقاء في مناطق سيطرة قوات النظام.



هذا وأقرت حركة أحرار الشام أحد أطراف الإتفاق مع النظام بكون معظم المفرج عنهم لم يمض على اعتقالهم، سوى أيام، أو بضعة أشهر وأنّ أغلب من أطلق سراحه هم موظفون كانوا ذاهبين لقبض رواتبهم.



وأكد المصدر خلو دفعة المعتقلين من أي من المعتقلين السياسيين، أو من الثوار ضد النظام..

وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عملية الإفراج عن 750 معتقلاً ومعتقلة من سجون النظام من المنتظر أن تبدأ خلال ساعات بعد انتهاء عملية إجلاء أول دفعتين ضمن اتفاق المدن الأربع، كما سيفرج في الاسابيع القادمة عن سبعمئة وخمسين آخرين.



يأتي هذا فيما اعلنت حركة أحرار الشام المعارضة أن النظام السوري وافق على إطلاق سراح خمسمئة معتقل من سجونه اليوم.

وتفيد المصادر ان المعتقلين سيصلون إلى منطقةٍ تسيطر عليها المعارضة خارج مدينة حلب في غضون ساعات بحسب متحدث باسم أحرار الشام.

هذا وأكدت مصادر المعارضة السورية أنها توصلت لاتفاق مع النظام حول المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق البلدات الأربع ووصول حافلات الخارجين من بلدات الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا إلى وجهتهم النهائية.

الحافلات التي تقل آخر دفعة من مهجري الزبداني ومضايا بريف دمشق وصلت إلى وجهتها النهائية في ريف إدلب في حين وصلت حافلات سكان ومقاتلي بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين إلى مدينة حلب حيث سيتم توزيعهم على مراكز إيواء مؤقتة قبل نقلهم إلى وجهتهم الجديدة.

وتعرقل تنفيذ الاتفاق بعد خلافات على المعتقلين الذين من المفترض أن يفرج عنهم النظام قبل أن تؤكد مصادر المعارضة التوصل معه للإفراج عن نحو خمسمئة معتقل ومعتقلة في طريقهم إلى مناطق سيطرة المعارضة على أطراف حلب فيما فضل بعضهم الآخر البقاء في مناطق سيطرة النظام.

وباستكمال عمليات التبادل يسدل الستار على المرحلة الأولى من اتفاق البلدات الأربع والذي أفرغت فيها مدينة الزبداني بشكل كامل من مقاتليها وسكانها ومضايا من غالبية أهلها إضافة إلى بلدتي الفوعة وكفريا بشكل شبه كامل في اتفاق لقي العديد من الانتقادات نظرا للتغييرات الديموغرافية التي يفرضها والتي تتم وفقا لأولويات واعتبارات عسكرية لا إنسانية وفقا لمستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند.

فيما لا ترى المعارضة سقفا زمنيا محددا لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق, والتي من أبرز ملامحها عمليات تبادل أسرى جديدة, ووقف لإطلاق النار في مناطق إدلب وريفها, وبعض أجزاء الريف الدمشقي.