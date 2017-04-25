الأردن يرد على الأسد: لا يوجد تحضيرات عسكرية جنوب سوريا

لم يتوقف الحديث عن عملية عسكرية أردنية اميركية بريطانية يتم الاعداد لها لطرد داعش وجفش من جنوب سوريا ووقف تمدد مقاتلي الحرس الثوري الايراني وميليشيا حزب الله في هذه المنطقة بحسب ما تقول تصريحات رأس النظام السوري ووسائل الاعلام التي تدور في فلكه.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر ان هناك ما يشير قريبا لمثل هذا التحرك العسكري كونها تتطابق مع تصريح الرئيس الاميركي لعزمه اقامة مناطق امنة جنوب وشمال سوريا .

الاردن الذي نفى موخرا اتهام صريحا لرئيس النظام السوري بانه يعد قوات لدخول سوريا بوصف عمان للاسد بانه منسلخ عن الواقع وانها ما تزال مع الحل السياسي في سوريا ..

ومع هذا لا ينكر الاردن انه يدعم المعارضة المعتدلة في جنوب سوريا في مواجهتها التنظيمات المتطرفة جنوب سوريا حيث قامت عمان باعداد وتسليح بضعة آلاف من مقاتلين العشائر والجيش الحر لمواجهتهم وهذا ما تم .

مراقبون عسكريون اردنيون قالوا ان قرارات المملكة العسكرية على الحدود مع سوريا تحكمها التغيرات الجارية على الجانب الاخر ومدى تهديدها حدود المملكة وهي النقطة التي يجد الاردن نفسه مضطرا للتدخل العسكري والذي سيكون ضمن التحالف الدولي





