الائتلاف: الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد الأسد وضباطه

قبلت #المحكمة_الجنائية_الدولية الدعوى التي تقدم بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة و #المعارضة_السورية ضد #نظام_الأسد على خلفية ارتكابه #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح، أن اللجنة القانونية في الائتلاف تقدمت الشهر الماضي بدعوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.

وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة شكلاً، مع انتظار بدء استدعاء المتهمين والتحقيق معهم. وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر "مهم جداً" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.

ميدانيا، قتل 15 شخصا في قصف طائرات النظام على مناطق في ريف #إدلب وبالتحديد في بلدة كفرتخاريم.

وقال #المرصد_السوري لحقوق الإنسان إن ريف إدلب شهد تصاعداً في عمليات استهدافه من قبل طائرات النظام. حيث استهدفت الطائرات منطقة مشفى ميداني في البلدة ومنطقة جبل الدويلة ما أدى لخروج المشفى عن الخدمة وتوقفه عن العمل.