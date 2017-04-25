غوتيريس: الترحيل القسري في سوريا جريمة حرب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس من أن #التهجير_القسري للسكان في #سوريا قد يرقى ليكون #جريمة_حرب .

وقال غوتيريس في تقرير رفعه لمجلس الأمن، إن #الأمم_المتحدة أعربت مرارا عن قلقها من الاتفاقات المحلية بين النظام السوري ومجموعات المعارضة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن تهجير السكان في حالة الحرب لا يكون إلا بهدف حمايتهم، وأي عملية تهجير مخالفة للقانون الدولي، ترقى لتكون جريمة حرب.

وبحسب الاتفاقات التي فرضتها روسيا والنظام فإن #الترحيل يطال 30 ألف شخص من محيط دمشق وحمص وحلب خلال 60 يوما فقط.

كما أعرب غوتيريس عن قلقه للخسائر في صفوف المدنيين بسبب الغارات التي تدمّر المخابز والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطات المياه.