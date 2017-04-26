أردوغان: لا حل بسوريا قبل رحيل الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع رويترز انه لا يمكن التوصل إلى حل في سوريا في ظل بقاء رئيس النظام بشار الأسد على رأس السلطة.، مضيفا ان الأسد ليس عنوانا لحل منتظر في سوريا.



وقال "الأسد ليس عنوانا للحل المحتمل في سوريا. يجب تحرير سوريا من الأسد حتى يمكن التوصل إلى حل. وطالما بقي الأسد في السلطة، لا يمكن أبدا إيجاد حل في هذا البلد ، الأسد حوّل سوريا إلى ما هي عليه اليوم. وهو مسؤول عن الإرهاب الذي تقوم به حكومته في معظم الاراضي السورية".

وفي سياق آخر أعلن الرئيس التركي، رجب طيب رأدوغان، أن #تركيا ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا استمرت في الانتظار أكثر من ذلك، وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف أردوغان أن القرار الذي اتخذته الثلاثاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي هيئة بارزة لحقوق الإنسان بوضع تركيا على قائمة المتابعة "سياسي تماماً"، ولا تعترف به #أنقرة.

وقال إنه مستعد لطرح مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي في استفتاء، وإن تركيا لا يمكن أن تنتظر لأجل غير مسمى بعد انتظارها على أبواب الاتحاد الأوروبي 54 عاماً. وأردف في مقابلة في قصر الرئاسة في أنقرة "إذا لم يتحركوا بصدق فعلينا إيجاد مخرج. لماذا يجب علينا أن ننتظر أكثر من ذلك؟ إننا نتحدث عن 54 عاما تقريبا.

وتابع: "المملكة المتحدة طلبت من شعبها وصوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي... إنهم يسيرون صوب مستقبل جديد وقامت النرويج بنفس الشيء... ونفس الشيء يمكن أن يسري على تركيا أيضا".







