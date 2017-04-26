نازحون من الرقة حملوا رايات بيضاء لتفادي استهدافهم

آلاف النازحين يصلون يومياً إلى قرية الكبش في الرقة، شمالي شرق سوريا، بعضهم يحمل راية بيضاء اتقاء من الرمي بالرصاص قادمين من مناطق سيطرة تنظيم داعش، حيث ينقلون إلى مخيم في بلدة عين عيسى بعد القيام بالإجراءات الأمنية، وآخرون يرفعون شارة النصر بعد تركهم مناطق سيطرة داعش.

وتستعمل آليات زراعية أيضا لنقل المياه وجرافات تحولت إلى وسيلة نقل تحمل الحاجات الرئيسية للتهجير.

الآلاف أكثرهم أطفال ونساء يصلون يوميا إلى مخيم بلدة عين عيسى الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية الكردية، ويعبرون الجسر المبني بالردم والتراب آملين العودة يوما إلى بيوتهم.

فيما الإجراءات الأمنية تنتظرهم لمعرفة من انتمى منهم إلى داعش ومن استطاع أن يتهرب من سطوة التنظيم المتطرف.