سوريا.. سكان المزة وكفرسوسة يجبرون على إخلاء منازلهم

ذكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن السكان في المزة وكفرسوسة يُرغمون على إخلاء منازلهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون التنظيم رقم 66 وهو مشروع ظاهره تنظيم وإعمار وباطنه استيطان وتهجير بحسب الائتلاف الذي أشار إلى أن إيران وحزب الله يدفعان مبالغ مالية زهيدة للأهالي بدلاً لإخلاء منازلهم.

ميدانيا،، تدور معارك عنيفة بين قوات النظام المدعومة بالميليشيات المساندة لها وفصائل المعارضة في الريف الشمالي لحماة حيث شنت الفصائل هجوما معاكسا بدأ بقصف مكثف بالقذائف المدفعية والصاروخية على مناطق سيطرة النظام.



واستعادت فصائل المعارضة خلال الهجوم السيطرة على قرية المصاصنة إضافة لتقدمها نحو بلدة طيبة الإمام من الجهة الشمالية الغربية، وسيطرتها على نقاط في شمال غرب البلدة.

وافادت المصادر المعارضة ان اشتباكات عنيفة تدور في محوري صوران وحلفايا، حيث تحاول الفصائل التقدم في المنطقة واستعادة السيطرة على مزيد من المناطق وسط قصف عنيف من قبل النظام.

